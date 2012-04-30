Hayali ihracat operasyonunda 20 ilde 85 kişi gözaltına alındı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 2 yıla yakın süren istihbarat çalışmaları sonucu, Kırıkkale ve Ankara'da faaliyet gösteren iş adamı Y.H.'nin liderliğinde kurulduğu öne sürülen suç örgütü tarafından sahte fatura, banka dekontu gibi belgelerle herhangi bir mal alım satımı olmamasına rağmen, İran ve Irak'a ihracat yapılmış gibi gösterilerek hayali mal tedarik zinciri oluşturulduğunu tespit etti.

Polis, bunun üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, Ankara merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt elebaşı Y.H. ve örgütün iki numaralı ismi olduğu öne sürülen S.G. ile S.Ç. ve H.S'nin de aralarında bulunduğu 85 kişi gözaltına alındı.

Örgüt üyelerinin, daha çok Ankara merkezli kurdukları firmaların, Hakkari Yüksekova'daki 34 firma üzerinden İran ve Irak tarafına, 2009-2010 yıllarında, hayali ihracat yaparak, KDV iadesi kapsamında devletten 500 milyon lira para aldığı tespit edildi.

Emniyette ifadeleri alınan zanlılardan 43'ü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilirken, 42 kişi serbest bırakıldı. Savcılığa sevk edilenlerden, aralarında örgüt lideri Y.H., S.G.'nin de bulunduğu 22 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı, diğerleri serbest bırakıldı.



Bir operasyon da Halkalı Gümrüğü'nde



Halkalı Gümrüğü'ne yönelik yapılan hayali ihracat operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı. İhracat işlemleri sonrası 50 milyon TL'lik KDV iadesinin alındığı hesaplandı. Bu sabah İstanbul merkezli yapılan operasyondan önce Ankara merkezli bir operasyon ise cuma akşamı yapıldı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri hayali ihracat yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Bursa ve Tekirdağ'da bu sabah eş zamanlı operasyonlar düzenledi. 84 ayrı adreste arama yapan polis, 50 kişiyi gözaltına aldı.

Vergi müfettişleri, gümrük müfettişleri, SGK Müfettişleri ve BBDK Müfettişleri'nin de katıldığı çalışmada şebekenin 50 milyon TL teşvik ve KDV iadesi almaya çalıştıkları iddia edildi.

Hayali ihracat işlemlerinin büyük bir bölümünün Halkalı Gümrüğü üzerinde yapıldığı belirlendi. 10 ay kadar önce başlatılan teknik ve fiziki takip sonrası bu sabah operasyon düğmesine basıldı.

Operasyon kapsamında Gümrük Muayene Memurlarının da olduğu ifade edildi. Hayali ihracat kapsamında ağırlıklı olarak tekstil ürünlerinin kullanıldığı ifade edildi.