Irak ve ABD 8 milyar dolarlık enerji anlaşması imzaladı

ABD Enerji Bakanlığı aralarında Chevron’un da aralarında bulunduğu beş enerji firmasının Çarşamba günü Irak hükümetiyle 8 milyar dolar değerinde bir petrol ve elektrik anlaşması imzaladığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre, Irak'la masaya oturan şirketler Honeywell International, Baker Hughes, General Electric, Stellar Energy ve Chevron.

Irak’ın İran’a karşı enerji bağımsızlığını güçlendirmek için yapılan anlaşma Irak petrol ve elektrik bakanlarıyla ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette'in toplantısı ve Washington’da Irak Başbakanı Mustafa al-Kadhimi ile enerji sektörü arasında yapılan yuvarlak masa toplantısını takiben imzalandı. Dan Brouillette anlaşmaya ilişkin, “Bu anlaşma Irak enerjisinin geleceği için kilit rol oynuyor ve ABD’nin enerji bağımsızlığına katkı sağlayan şirketler eminim ki bu konudaki uzmanlıklarını Irak’a yardım etmek için kullanarak enerji sektörünün potansiyelini keşfetmesine yardımcı olacaklardır” dedi.