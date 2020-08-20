Irak ve ABD 8 milyar dolarlık enerji anlaşması imzaladı

ABD Enerji Bakanlığı aralarında Chevron’un da aralarında bulunduğu beş enerji firmasının Çarşamba günü Irak hükümetiyle 8 milyar dolar değerinde bir petrol ve elektrik anlaşması imzaladığını duyurdu.
Reuters'ın haberine göre, Irak'la masaya oturan şirketler Honeywell International, Baker Hughes, General Electric, Stellar Energy ve Chevron.
Irak’ın İran’a karşı enerji bağımsızlığını güçlendirmek için yapılan anlaşma Irak petrol ve elektrik bakanlarıyla ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette'in toplantısı ve Washington’da Irak Başbakanı Mustafa al-Kadhimi ile enerji sektörü arasında yapılan yuvarlak masa toplantısını takiben imzalandı. Dan Brouillette anlaşmaya ilişkin, “Bu anlaşma Irak enerjisinin geleceği için kilit rol oynuyor ve ABD’nin enerji bağımsızlığına katkı sağlayan şirketler eminim ki bu konudaki uzmanlıklarını Irak’a yardım etmek için kullanarak enerji sektörünün potansiyelini keşfetmesine yardımcı olacaklardır” dedi.
Anlaşma duyurusundan önce gazetecilere ayrı bir açıklamada bulunan üst düzey bir yetkili, toplantıdaki yetkililerin ekonomik işbirliği yanında ulusal güvenlik meselelerini de konuşabileceğini belirtmişti.
'Yolsuzluklardan arınmış bir Irak istiyoruz'
Dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile dün gerçekleştirdiği basın toplantısında Irak'ta erken seçimi desteklediklerini belirterek, “Irak’a 200 milyon dolar destek sunma taahhüdünde bulunduk. Yolsuzluklardan arınmış bir Irak ümit ediyoruz” demişti. Pompeo Bağdat hükümetini Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile bütçe anlaşması yapmaya çağırdığını açıklamıştı.