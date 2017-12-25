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Irak uyruklu taciz şüphelisi tutuklandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de tramvay durağında genç bir kıza elle tacizde bulunduğu öne sürülen Irak uyruklu F

25 Aralık 2017 15:27

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de tramvay durağında genç bir kıza elle tacizde bulunduğu öne sürülen Irak uyruklu F.A.M.A., tutuklandı.
İstiklal Mahallesi 2 Eylül Caddesi\'nde meydana gelen olayda, bir genç kız, polise başvurarak durakta tramvay beklerken bir kişinin cinsel tacizine uğradığını belirtip, şikâyetçi oldu. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Irak uyruklu F.A.M.A. olduğunu belirledi. F.A.M.A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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