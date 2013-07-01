Irak, Ürdün ve Türkiye'ye mülteci eleştirisi

İnsan Hakları İzleme Örgütü; Irak, Ürdün ve Türkiye'deki güvenlik güçlerinin sınırı geçmeye çalışan onbinlerce Suriyeli mülteciye engel olduğunu duyurdu.

Örgüt Irak, Ürdün ve Türkiye hükümetlerinin sınır kapılarını ya tamamen kapattığını ya da sınırlı sayıda mültecinin geçmesine izin verdiğini savundu.

Kuruluş bu nedenle onbinlerce mültecinin sınırın Suriye tarafında çatışmaların yaşandığı bölgelerde, tehlikeli koşullar altında mahsur kaldığını bildirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Örgüt, sadece Lübnan'ın çatışmadan kaçan Suriyelilere sınırlarını tamamen açtığını vurguladı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye'nin geçiş izni vermemesi nedeniyle, Ağustos 2012'den bu yana binlerce kişinin toplandığı Suriye topraklarındaki Bab el Selam kampının 25 Haziran'da hava saldırısına hedef olduğunu söyledi.

Örgüt Suriyeli bir eylemcinin, saldırıda yaralanan yedi kişinin tedavi için Türkiye'ye girişine izin verildiğini söylediğini aktardı.

'Sınır kapıları kapalı'

Ancak Türk makamlarının kampta yaşayanların protestolarına karşın, yakındaki sınır kapısını kapalı tuttuğunu belirtti.

Kuruluşun mülteci araştırmacısı Gerry Simpson, "Suriye'nin komşuları, çaresiz insanları yaşamlarının tehlike altında olduğu yerlerde yaşamaya zorlamayı durdurmalı" dedi.

Simpson ayrıca bağışçı ülkelerin, sayıları iki milyona ulaşan mülteciler için Suriye'nin komşularına ve insani yardım kuruluşlarına yardımcı olması gerektiğini belirtti.

Kuruluş, Türkiye'nin Öncüpınar, Atma ve diğer sınır kapılarında binlerce kişinin geçişine engel olduğunu söyledi.

Örgüt, Türkiye'nin ara sıra Bab el Selam ve sınır bölgelerindeki diğer kamplarda yaşayan az sayıda mültecinin girişine izin verdiğini açıkladı.

Kuruluş ayrıca, geçen Ekim ayında üst düzey bir Türk yetkilinin ülkedeki kampların dolu olduğunu ve daha çok sayıda mültecinin geçişine için vermek yerine, sınır yakınlarındaki mültecilere yardım ulaştırıldığını söylediğini hatırlattı.

Ancak Simpson "Artan mülteci sayısının yarattığı baskı da, Suriye içinde yardım dağıtılması da insanların zulüm ve diğer ihlallerden kaçma hakkının ihlal edilmesini meşru gösteremez" dedi.