Irak uçakları Musul'u bombaladı

Irak Hava Kuvvetleri Musul kentini ele geçiren IŞİD'e karşı hava operasyonu başlattı. Irak Devlet Televizyonu bombardımanın görüntülerini yayınladı. IŞİD ise Beyci'de bulunan ülkenin en büyük petrol rafinerisini kuşattı.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, salı günü Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde kontrolü ele geçiren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne karşı operasyon başlatıldı. Irak Devlet Televizyonu Irakiye TV 'nun haberine göre Irak uçakları kentteki örgüt üyelerinin bulunduğu bölgeleri havadan bombaladı.

Televizyon, saat 15:30 sıralarında başladığını duyurduğu hava operasyonunun görüntülerini yayınladı. Türk Hava Kuvvetleri uçakları da gün içinde Musul üzerinde keşif uçuşu yaptı.

Saat 17:20 sıralarında ise Irak ordusuna bağlı Terörle Mücadele Birimi, Tikrit'in kuzeyinin de hem havadan hem karadan bombalandığını açıkladı. İŞID militanları çarşamba günü bu kentin bir kısmını ele geçirmişti.

'En büyük rafineri kuşatıldı'

IŞİD ise, Reuters haber ajansının verdiği bilgiye göre Beyci'de bulunan Irak'ın en büyük petrol rafinerisini kuşattı. Bölgede yaşayan bir görgü tanığı IŞİD üyelerinin yaklaşık 50 araçlık bir konvoyla rafineriye geldiği söyledi. Polis ve rafinerideki mühendisler de bu bilgiyi doğruluyor.

Irak Petrol Bakanı Abdulkerim Luaybi ise rafinerinin kontrollerinde olduğunu söyledi. Rafinerinin özel tim tarafından korunduğunu belirten Luaybi, takviye için tesise daha fazla asker gönderildiğini bildirdi.

IŞİD ilk olarak bu rafineriye salı günü gelmişti, ancak daha sonra geri çekilmişti.