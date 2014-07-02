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Dünya

Irak uçakları, Musul'da IŞİD'i bombaladı

Irak hava güçlerine ait uçaklar, Musul'da IŞİD'in bulunduğu bölgeleri bombaladı

02 Temmuz 2014 03:28

Irak hava güçlerine ait uçakların, Musul'da IŞİD terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların bulunduğu noktaları bombaladığı bildirildi.

Anadolu Ajansı haberine göre, bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak ordusuna ait uçaklar, Bağdat'a doğru yola çıkan 200 araçlık Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) konvoyunu, Musul'un batısındaki Haramat bölgesinde bombaladı.

IŞİD militanlardan ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Irak savaş uçakları, Beşinci Tugay karargahının bulunduğu ormanlıklar bölgesine (El-Gabat) düzenlediği saldırıda ise IŞİD'in bulunduğu yerler bombalandı.

 

Rusya'dan alınan uçaklarlarla bombaladı iddiası

 

Bombardımanda kullanılan uçakların, Rusya'dan satın alınan SU-25 tipi savaş uçakları olduğu ileri sürüldü. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandır Lukaşeviç, dün yaptığı açıklamada, Irak'a SU-25 tipi savaş uçaklarını teslim ettiklerini doğrulamıştı.

 

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