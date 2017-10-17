Irak Türkmen Cephesi: Peşmerge çekilmese iç savaş çıkardı

Irak Ordusu ile Haşdi Şabi güçlerinin önceki gün ele geçirdiği Kerkük’te, Irak hükümeti tarafından vekaleten vali olarak atanan Rakan Said Ali Cuburi kentin güvenliği ile ilgili bir toplantı yaptı. Toplantıya katılan Irak Türkmen Cephesi (ITC) Sözcüsü ve Kerkük İl Meclis Üyesi Ali Mehdi, “Peşmergelerin Kerkük’ten çekilmesi doğru bir hamleydi. Çekilmeselerdi bir iç savaş çıkardı” değerlendirmesinde bulundu.

İdris Emen’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, Mehdi, “Kerkük’te dün çok az çatışma çıktı. O çatışmalara katılanların çoğu Kerkük’te bulunan PKK’lılardı” dedi.

Mehdi konuşmasının devamında “KYB’ye (Kürdistan Yurtseverler Birliği) ait peşmerge güçleri geri çekildi. Arkasından KDP’ye bağlı güçler Kerkük’ten çekildi. Yani fazla savaşmadan yerlerini Irak ordusuna bıraktılar. Kürt medyası, ‘Haşdi Şabi gelecek, sizi kesecek’ mesajı verdi. Bu yüzden 100 bin civarında Kürt Kerkük’ü terk etti. Peşmergelerin Kerkük’ten çekilmesi doğru bir hamleydi. Çekilmeselerdi bir iç savaş çıkardı” ifadelerini kullandı.

İlk toplantı yapıldı



Bağdat yönetimi tarafından Kerkük’e vekâleten vali olarak atanan Rakan Said Ali Cuburi yönetiminde ilk toplantının dün yapıldığını söyleyen Mehdi, “Şu anda Kerkük’te çok sakin. Hiçbir olay yok. Irak hükümeti tarafından Kerkük’e vekaleten atanan vali Rakan Said Ali Cuburi bünyesinde Kerkük’ün emniyeti ile ilgili bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya ben de katıldım. Toplantıda Kerkük’ü terk edenlerin mal mülklerinin nasıl korunması ve Kerkük’ü terk edenlerin geri gelmesi gündeme getirildi. Kenti terk eden Kürtlerin geri dönmesi için çalışıyoruz” dedi.

"Artık bir etnik grup yönetemez"

Kerkük’le ilgili ortak yönetim modelini savunduklarını söyleyen Mehdi, 2014 öncesindeki yapıya dönüleceğini söyledi: “Biz Türkmenler 10 sene önceki projeyi savunuyoruz. 10 sene önceki proje uygulanmış olsaydı Kerkük bu duruma düşmezdi. Bizim önerimiz Kerkük için ortak yönetim projesidir. Kerkük Kürt, Türkmen ve Araplarla beraber yönetilsin. Bunun olması için de Kürtlerin, Arapların ve Türkmenlerin oturup konuşması lazım. Türkiye’den de beklentimiz bunun oluşturulması için girişimlerde bulunulmasıdır. Hiçbir zaman sadece bir etnik grup Kerkük’ü yönetemez. Ortak yönetimle Kerkük’ün yönetimi başarılı olur.”

Altınköprü yeni sınır

Irak Ordusu ile Haşdi Şabi’nin Kerkük- Erbil arasındaki Altınköprü’ye kadar ulaştığını söyleyen Mehdi ,”Şu anda Kerkük içinde Peşmerge varlığı söz konusu değil. Şu anda Irak Ordusu Kerkük- Erbil arasındaki Altınköprü’ye kadar olan bölgeyi kontrol altına aldı. Petrol yatakları da Irak ordusunun eline geçti. Irak ordusu Başika, Kerkük, Geyyara gibi bütün anlaşmazlık bölgelerini kontrol etme çabası içerisinde” dedi.

“Erbil'e endişe hakim"



Haşdi Şabi ile Irak Ordusu’nun Kerkük’e girmesinden dolayı Erbil’de endişenin hakim olduğunu söyleyen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Partlementosu Türmen Kontejanı Milletvekili Aydın Maruf Selim ise, “Erbil’de bir endişe ve korku hakim. Erbil halkı Haşdi Şabi’nin Erbil’e saldırmasından endişe duyuyor. Ancak böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey söz konusu değil. İnsanlar, ‘Keşke referandum yapılmasaydı’ diyor. Bir de KYB ile KDP arasında bir iç savaş çıkmasından korkuluyor. Her iki taraf da birbirini medya yoluyla eleştiriyor” dedi.