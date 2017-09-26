Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Salihi: 15 yıldır bağırdık, çağırdık

Felat BOZARSLAN- Burak EMEK/KERKÜK, (DHA)- IRAK Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı Erşat Salihi, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından yapılan referandumun sonuçlarının önceden belli olduğunu öne sürerek, \"Bu bölgede gerçekleşen bir proje vardır. Bu proje artık hayata geçmiştir. 15 yıldır bağırdık, çağırdık. Çünkü, bizim canımız yanıyor. Ama ne merkezi hükümet, ne İran, hatta Türkiye bile yeterince tutum göstermedi\" dedi. Salihi, Irak Parlamentosu\'nun referandum ile ilgili Silahlı Kuvvetler Başkomutanı olarak Başbakan Haydar Ebadi\'ye yetki verdiğini belirterek, bu kapsamda Türkiye sınırında bulunan İbrahim Halil Sınır Kapısı\'nın IKBY yönetiminden teslim alınması için 41 memur görevlendirildiğini söyledi.

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi tarafından dün yapılan bağımsızlık referandumunun ardından Kerkük\'te sesizlik devam ediyor. Referandumu boykot eden Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşat Salihi, bugün Kerkük\'te DHA\'nın sorularını yanıtladı. Yapılan referandumun sonuçlarının önceden belli olduğunu belirten Salihi, şöyle dedi:

\"Gayenin ne olduğu da bellidir. Oyalamak, bir de komşu ülkeler ve Bağdat\'tan vakit kazanmak istiyorlardı. Bunun sebebi Kuzey Irak\'taki liderlik kavgasının, parasızlık krizinin, memurlarla yaşanan sorunların bu bölgeye taşınmasıdır. Daha önemlisi bu bölgede gerçekleşen bir proje vardır. Bu proje artık hayata geçmiştir. Proje zaten belliydi. Bu proje eskidir. Biz 15 yıldan beri bağırdık, çağırdık. Çünkü canımız yanıyor. Ama kimse kulak vermedi. Ne merkezi hükümet, ne İran, hatta Türkiye bile yeterince tutum göstermedi. Özellikle anayasa yazıldığı zaman bugünün bombası bırakıldı. Bizim canımız yandığından dolayı biz bağırdık, çağırdık. Ama birgün herkesin parmağının ucu yanacaktı. Şimdi herkes kalktı. Yine de sitem etmiyoruz. Eğer şimdi de kalkmış olsalar iyidir. Onların kolları yanmasın. Şu anda onların parmağı yanıyor.\"

\'ASKERİ MÜDAHALEDEN BAŞKA HİÇBİR ŞEY KALMADI\'

Bu dönemden sonra Kuzey Irak yönetiminin siyasi diyalog istemediğini düşündüğünü belirten ITC Başkanı Salihi, şöyle dedi:

\"Siyasi diyalog isteselerdi ilgili taraflarla siyası görüşmeler yaparlardı. . Türkmenler, Araplar, merkezi hükümetle, bizim verdiğimiz önerileri kabul ederlerdi. Sorunumuz neyse masada çözerdik. Srunların çözülmesi için Cumhurbaşkanıve Birleşmiş Milletler\'e öneri sunduk. Ancak, sonuç çıkmadı. Ben Barzani\'nin, Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB), Goran\'ın, İslamcılar\'ın yanına gittim. Sonra Bağdat\'taki siyasi kitlelerle görüştüm. En son Cumhurbaşkanına söyledik. Ama kimse adım atmadı. Özellikle Kürtler\'le siyasi çözüm için kimse adım atmadı. Kuzey Irak yönetimi siyasi çözümün yanında değil, emrivaki siyasetin yanındadır. Bu siyaset askeri müdahaledir. Anlaşmazlık denilen bölgelerde referandum Peşmergenin silahlı gücü ile silahlı katılımı ile oldu. Burada Bağdat ve hükümet yok. Polis teşkilatı da Bağdat\'tan gelen emre göre katılmadılar. Demek ki burada 3 günden beri güvenliği sağlayan taraf Peşmerge, asayiş, KDP ve KYB teşkilatlarıydı. Demek ki bu referandum silah zoru altında gerçekleşti. Burada diyalogu kestiler artık. Yani askeri müdahale ettiler. Bunlara karşı askeri müdahale olmadı. Kesinlikle çözüm noktasına gelmek için askeri müdahaleden başka hiçbir şey kalmadı.\"

\'IRAK HÜKÜMETİ TÜRKİYE SINIRINA 41 MEMUR GÖNDERDİ\'

Aynı zamanda Irak Parlamentosu\'nda milletvekili olan ITC Başkanı Erşat Salihi, konuşmasında referandumun yapıldığı gün Irak Parlamentosu\'ndan çıkan kararları da açıkladı. Referandum ile ilgili yaptırımların Bağdat\'ın elinde olduğunu belirten Salihi, şöyle konuştu:

\"25 Eylül günü Irak Parlamentosu\'nun 22\'nci celsesinde bazı kararlar alındı. Bu kararlara göre, bu referandum tekrar Irak Parlamentosu tarafından itibar edilmeyen bir referandumdur. Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeler eski idari sınırlarına dönmeleri gerekir. Oraya Irak ordusunun gelmesi lazımdır. Irak Parlamentosu Başbakan Ebadi\'yi Silahlı Kuvvetler komutanı adı altında muhatap aldı. Irak Parlamentosu bu yetkileri Başbakan olarak değil, silahlı kuvvetler komutanı olarak Ebadi\'ye verdi. Bu hususta kaç tane karar varsa silahlı kuvvetler komutanı onları uygulamakla yükümlüdür. Bayrak krizi, görevden alınan Vali\'nin tutuklanması ve referandumu destekleyen memurların görevden alınması da bu kapsamdadır. Habur kapısı ve İran ile olan kapılara Iraklı personeller gönderilecek. Zaten bugün Habur kapısına Bağdat\'tan 41 tane memur gitti. Başbakan\'ın bu kararları silahlı kuvvetler komutanı olarak icra etmesi gerekir. Federal hükümet, Kuzey Irak\'tan ne kadar petrol gitmişse onları ve paralarını gözden geçirmekle yükümlüdür. Irak federal hükümeti de referandumu destekleyen ülkelere tutumunu bildirecektir. Federal Anayasa Mahkemesi tarafından bir taslak sunulacak. O taslak da Cumhurbaşkanı Fuat Masum\'u görevden almak içindir. Çünkü, anayasaya uygulamadı ve onu savunmadı. Yarın Başbakan Ebadi silahlı kuvvetler komutanı olarak meclise gelecek ve bu konu tartışılacaktır. Parlamentodan alınan kararı başbakan yerine getirmek zorundadır.\"

Irak Türkmen Cephesi başkanı Erşat Salihi, şimdilik silahlı kuvveetler komutanı Ebadi\'ye bu yetkinin verildiğini anlatırken, \"Bu icraatı göstermediği takdirde bu iş bize düşer. Yapmadıkları takdirde biz de birşeyler düşünürüz. Türkiye sınırına 41 memur gitti. Kuzey ırak yönetiminden henüz bir ses çıkmadı. Orada gümrük kapısını teslim almaları gerekiyor\" dedi.



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