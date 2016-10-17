Irak Türkmen Cephesi Başkanı: 500 kişilik Türkmen ordusu Musul operasyonuna hazır

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salihi, Musul operasyonunda 500 kişilik Türkmen ordusunun hazır olduğunu söyledi. Salihi, "Siz de biliyorsunuz sürekli Türkmenlerin bu gibi güçlerden merkezi hükümet uzak tuttu yine de bizim oradan bulunan Türkmenlerimiz 500 kişilik Başika tarafından buna hazırdılar. Bunun dışında yine aşiret güçlerimiz de olacaktır. Gönül ister ki bundan daha fazla sayımız olsun, gönüllü olarak kendi kendimizi eğiterek Türkiye'nin de desteği olmuştur" dedi.

NTV'de canlı yayına katılan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi'nin açıklamaları şöyle:

"Irak Hükümetinin ve orada olan bütün askeri güçlerin daha çok sivil insanların dışarıya çıkmamalarını salık vermişlerdir. İçeride olan teşkilatlarda da kanton içinde direniş hareketi daha çok olmuştur. DAİŞ ise savaşmadan gidiyor. Bu bir projedir, süresi belli olan bir zaman için gerçekleşmiştir. Terör örgütlerinin de buraya gelmeleri belli başlı proje içinde gelmiştir. Halk az önce Musul Üniversitesi'nde olan çatışmayla DAİŞ'lileri oradan çıkardı.

"Siz de biliyorsunuz sürekli Türkmenlerin bu gibi güçlerden merkezi hükümet uzak tuttu yine de bizim oradan bulunan Türkmenlerimiz 500 kişilik Başika tarafından buna hazırdılar. Bunun dışında yine aşiret güçlerimiz de olacaktır. Gönül ister ki bundan daha fazla sayımız olsun, gönüllü olarak kendi kendimizi eğiterek Türkiye'nin de desteği olmuştur.

"Tek Musul'da değil bütün Türkmen bölgelerinde, 2014 IŞİD sonrası PKK terör örgütü Türkmen bölgelerinde karargahların atılması. Kerkük, Tel Abyad gibi yani tam anlaşmazlık denilen bölgelerde PKK terör örgütünün özellikle 2014 Haziran sonrası IŞİD'in Tel Abyad saldırısından sonra Sincar bölgesinde PKK'nın karargah alması hem bizim için hem komşu ülkeler için tehlike arz ediyor. Tel Abyad ile Sincar arasında Kürt koridorunun kurulmaması için herkese çağrı yaptık, ne Ankara ne de başka ülkeler sesimizi duymadı. Biz bu tehlikeyi daha önce bildirdik, bunlar bitmeden de iki ay önce PYD terör örgütünün Salih Muslim'i ziyaret etmesi yine endişe vericidir. Buradan herkese sesleniyorum, gelen Kürtler Türkmenler için daha tehlikeli olabilir.

"Operasyon sonrası şu an için siyasi gruplar hiçbir uzlaşıya varamıyor. Musul operasyonu sonrası Musul idaresi mi göreve başlayacak yoksa yeni bir vali mi atanacak, yoksa bir kısmı peşmerge yönetiminde mi yoksa PKK yönetiminde mi olacak belli değil. Bunun tartışılması bizim için hayati bir öneme sahiptir. Bütün sıkıntılar orada yaşanacak gibi gözüküyor.

Salihi kimdir?

Erşat Salihi 1959 yılında Kerkük’te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı. Bağdat Üniversitesi Fen Fakültesi’nde eğitim gördü. Öğrencilik yıllarından itibaren Türkmen Milli Hareketleri içerisinde yer aldı. 1979 yılında yaptığı çalışmalardan dolayı Baas Partisi tarafından tutuklanarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Salihi'nin abisi rejim tarafından idam edildi. Ailesi ise Irak'ın güney kesimlerine sürgün edildi. Saddam Hüseyin Hükümeti'nin devrilmesinin ardından 2003 yılında Irak Türkmen Cephesi’nin Musalla Bürosu Sorumluluğuna getirildi. 2004 yılında Irak Türkmen Cephesi Suriye Temsilcisi olarak göreve başladı. 2008'de Irak Türkmen Cephesi Kurultayı ile birlikte Kerkük İl Başkanlığı yaptı. 7 Mart 2010 tarihinde Irak’ta yapılan seçimlerde Kerkük milletvekili seçildi. Mayıs 2011 itibariyle Irak Türkmen Cephesi’nin yeni başkanı oldu.