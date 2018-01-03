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Irak Türkmen Cephesi askerî bölge sorumlusu öldürüldü

"Saldırganlar otomatik silahlarla ateş açıp kaçmışlar"

03 Ocak 2018 01:16

Irak'ın Kerkük kentindeki Irak Türkmen Cephesi askerî bölge sorumlusu Alaattin Abdulmaksut'un silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu Alaattin Abdulmaksut, faili meçhul silahlı saldırıda öldürüldü.' ifadesini kullandı.

 

"Saldırganlar otomatik silahlarla ateş açıp kaçmışlar"

 

Kamil, ''Olayın terör saldırısı olduğunu tahmin ediyoruz. Bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine göre, saldırganlar kullandıkları araçtan otomatik silahlarla ateş açıp kaçmışlar.'' şeklinde konuştu.

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