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Dünya

Irak, Türkiye’yi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet ediyor

Irak, Türkiye'nin Irak topraklarına müdahalesini gerekçe olarak gösteriyor

11 Aralık 2015 17:50

Irak Başbakanı Haydar İbadi, Dışişleri Bakanlığı’na Musul’a gönderdiği askerler nedeniyle Türkiye’yi BM Güvenlik Konseyi’ne resmen şikayet etmesi talimatı verdi.
 

Hürriyet’in haberine göre Irak Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin asker göndermesi "işgal ve BM prensiplerinin çirkin şekilde ihlali" olarak değerlendirildi. Askerlerin gelişine kendilerinin izin vermediğini ve bunun da Irak'ın egemenliğinin ihlali anlamına geldiği savunuldu.

Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen talimatta, “Türkiye'nin ve Türk askerinin yaptığı bu ihlalin BM Güvenlik Konseyi'nin emriyle derhal sonlandırılması, askerlerin ön şartsız olarak sınırın gerisine çekilmesinin talep edilmesi” istendi. Benzeri tek taraflı eylemlerin tekrarlanmaması ve uluslararası ilişkiler ile bölgesel güvenliğin tehlikeye atılmaması gerektiği belirtildi.

Yazılı açıklamaya göre Irak ayrıca, konunun BM Güvenlik Konseyi'nde özel bir oturumda ele alınmasını talep etti.

 

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