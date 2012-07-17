Irak, Türkiye'ye hava sahasını petrol krizi nedeniyle mi kapattı?

Irak'ta merkezi hükümete bağlı Sivil Havacılık Merkezi, Irak hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığını açıkladı. Ani alınan karar üzerine üç Türk uçağı yolcularıyla birlikte Erbil Uluslararası Havaalanı’nda mahsur kaldı. Merkezi Hükümet Sözcüsü Ali Debbağ yaptığı açıklamada Türkiye'nin Kürt yönetimiyle yaptığı petrol anlaşmasının yasal olmadığını ve buna karşı gerekli adımların atılacağını söylemişti.

THY'nin Erbil-Antalya ve Erbil-İstanbul ile Pegasus'un Erbil-Ankara uçakları altı saattir kalkış için izin bekliyor. Irak Sivil Havacılık Merkezi uçuşların Bağdat merkezli radar sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle geçici olarak durdurulduğunu, arızanın giderilmesiyle uçuşların normal seyrine döneceğini açıkladı. Bu arada Erbil ve Bağdat havaalanı sitelerinde Sadece Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan seferlerde sorun olduğu, diğer uçuşları normal seyrinde olduğu bilgileri yer aldı.

Bağdat yönetiminin, Türkiye'nin Kürt yönetimiyle yaptığı petrol anlaşması üzerine böyle bir kara almış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Önceki gün Merkezi Hükümet Sözcüsü Ali Debbağ Türkiye’yi tehdit eder şeklindeki açıklamasında Kürt yönetimiyle yapılan petrol anlaşmasının yasal olmadığını ve buna karşı gerekli adımların atılacağını söylemişti.



Maliki: İhlal karşısında sessiz kalmayız



Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Irak hava sahasının komşu ülke uçakları tarafından ihlal edilmesi karşısında suskun kalmayacaklarını söyledi.

Maliki Bağdat’taki Polis Akademisi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, komşu ülkelerin uçaklarının Irak hava sahasını ihlal ettiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu belirterek, ”Hava sahamızın ihlali karşısında suskun kalamayız” dedi.

Maliki, ”Ülke dış müdahalelere maruz kalıyor. Her gün komşu ülkelerin uçaklarının hava sahamızı ihlal ettiğini duyuyoruz. Ülkemizin ulusal egemenliği kasıtlı ya da kasıtsız bir şekilde çiğneniyor. Bunu kabul etmiyoruz ve bunun karşısında suskun kalamayız. Başkaları kendini sorgulasın. Irak’ın egemenliği, güvenliği, hava sahası ve karasularına gerekli saygı konusunda kendilerini sorgulasınlar. Ülkenin egemenliği ve güvenliği hedef alındığında bunlara karşı siz polisler karşı duracaksınız” ifadesini kullandı.

Tüm krizleri boşa çıkardıklarını ve Irak’ta kriz ve fitne çıkarmaya çalışanlara karşı gözlerin, aklın ve kalbin hep uyanık olması gerektiğini ifade eden Maliki, üstü kapalı şekilde bazı bölge ülkelerini suçladı.

Bu ülkelerin Irak’ın zor günlerinde Irak’ın karşısında durduğunu savunan Maliki, şöyle dedi: ”Arap, Kürt, Türkmen ve Hristiyanlar arasında ayırım yapmak kesinlikle kabul edilemez. Tüm Iraklılar kanun ve anayasa önünde eşittir. Hepsinin bu ülkede ve bu ülkenin doğal kaynaklarında hakkı vardır. Mezhepçi, siyasi fitneler ve Irak’ın istikrarlı olmadığını göstermek için Iraklılar’ın kanını akıtmak isteyenlere karşı bilinçli olunmalı. Irak’ın evlatlarının canlarını korumada yanımızda olmasını temenni ettiğimiz bazı bölge ülkeleri ne yazık ki bize karşı durdu”



Radar arızası mı var?



Irak hava sahasını kontrol eden radar sistemindeki arıza nereniyle uçak seferleri dünden beri gerçekleştirilemedi. Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayollarının karşılıklı olarak Türkiye’den Irak’a düzenlediği uçuşları Irak radar arızası nedeniyle yapılamıyor. Radar arızası nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) nın Irak’ın Basra, Necef, Musul, Kerkük, Süleymeniye, Bağdat ve Pegasus Havayollarının Erbil ehirlerine düzenlediği seferleri yapılamadı. Uçuşların radar arızasının giderilmesinin ardından yapılması bekleniyor.



THY: Uçuşlar 2 saat içinde yeniden başlayacak



Irak’ta yaşanan elektrik kesintisine bağlı radar arızası yaşandığı, bu nedenle hava sahasının kapandığı, arızanın giderildiği ve 2 saat içinde uçuşların yeniden başlayacağı bildirildi.

Türk Hava Yolları (THY) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden AA muhabirine yapılan açıklamada, Irak genelinde meydana gelen elektrik kesintisinden dolayı radar arızasının yaşandığı belirtilirken, radar arızası nedeniyle Irak hava sahasının tüm ülkelerin uçuşlarına kapandığı ifade edildi.

Elektrik kesintisine bağlı radar arızasının bir süre önce giderildiği ve yaklaşık 2 saat içinde uçuşların yeniden başlayacağının kaydedildiği açıklamada, Irak hava sahasında bulunan THY’nin Süleymaniye, Erbil, Basra, Musul ve Bağdat seferlerinin de öğleden sonra Türkiye’de olacakları ifade edildi.



Bağdat yolcuları isyanda



Irak Havayolları’nın Bağdat’a gidecek yolcuları uçamayınca şirketin Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde bulunan ofisinde şirket yetkililerinden bilgi almaya çalıştılar.Yolculardan Fettah İhsan, sabahtan beri defalarca aramasına rağmen Iraklı hiçbir yetkilinin telefonlarına çıkmadığını söyleyerek ilgisizlikten yakındı.İhsan, “Daha fazla bilgi lazım. Bize yardım ettiler ama yeterli değil. Çünkü söz konusu olan bir şirket değil, bir ülkenin havayoludur. Fazla kişi lazım" dedi. Başka bir Iraklı yolcu da elektriklerin kesildiğine inanmadığını söyledi. Irak Havayolları görevlisi elektrik arızası nedeniyle uçuşların yapılamadığını yolculara anlatırken “ Irak’tan bize emir geliyor. Uçaklar dursun diyorlar. Biz de durduruyoruz. Bize ırak hava sahası kapalı dediler. Biz de işlemi uyguladık. “diye konuştu.