Irak: Türkiye'ye de Kuzey Irak'a da petrol izni vermeyiz!

Kuzey Irak ile Türkiye arasında petrol ticareti ile konuşan Irak Başbakanı Nuri el Maliki, “Bu asla izin vermeyeceğimiz bir anayasa ihlalidir. Ne bölgeye (Kürdistan), ne de Türk hükümetine izin veririz” dedi.

Ülkesinde mezhep ayrımcılığı yaptığı gerekçesiyle Sünnilerin tepkisini çeken, son dönemde El Kaide’ye karşı mücadelede ABD ile işbirliği yaparak Washington yönetimiyle ilişkilerini tekrar normalleştiren Irak Başbakanı Nuri el Maliki, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin Türkiye'ye Bağdat'ın izni olmadan petrol ihraç etme planı ile ilgili konuştu.

Reuters’a verdiği röportajda Maliki, “Bu asla izin vermeyeceğimiz bir anayasa ihlalidir. Ne bölgeye (Kürdistan), ne de Türk hükümetine izin veririz” dedi.

Maliki, Bağdat’ın izni olmaksızın Türkiye ’ye petrol ihracatı yapması durumunda Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne yapılan hükümet desteğini kesmekle tehdit etti.