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Dünya

Irak: Türkiye'nin operasyonuna kesinlikle karşıyız!

Dışişleri Bakanı Caferi, Türkiye'nin Irak topraklarında Bağdat yönetimi ile koordinasyon yapmadan düzenleyeceği her türlü askeri operasyona kesinlikle karşı olduklarını bildirdi

19 Eylül 2016 11:15

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi, Türkiye'nin Irak topraklarında her türlü askeri operasyonuna kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Venezüela'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi liderler zirvesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Caferi, Bağdat yönetiminin Türkiye'deki 15 Temmuz darbesine karşı olumlu tutum sergilediğini kaydetti.

Ankara ile ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade eden Caferi, Türk yetkililerin Kuzey Irak'ta Suriye'nin kuzeyinde yaptıkları gibi askeri operasyon yapmak istedikleriyle ilgili sözlerini hayretle karşıladıklarını söyledi. Caferi, Türkiye'nin Irak topraklarında Bağdat yönetimi ile koordinasyon yapmadan düzenleyeceği her türlü askeri operasyona kesinlikle karşı olduklarını bildirdi.

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