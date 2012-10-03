Bağdat, Türkiye'den Kuzey Irak'taki askerlerini çekmesini istedi

Irak Türkiye'den Kuzey Irak'taki askerlerini çekmesini istedi. Talep tezkerenin uzatılmasından hemen önce geldi.

Fırat Haber Ajansı’nın AFP’ye dayandırdığı habere göre, Merkezi Bağdat hükümeti, Türkiye ’ye ait askeri üslerin kapatılması ve yabancı güçlerin Irak topraklarına girişinin yasaklanmasına karar verdi.

Irak Hükümet sözcüsü Ali Debbag, “Bakanlar Kurulu kendi topraklarındaki yabancı üsler ve birlikleri çıkarmaya ve yabancı güçlerin Irak topraklarına girmesini yasaklamaya karar verdi” dedi. Bir diğer yetkili de bu kararın Duhok’taki Türk askeri birliklerini hedef aldığını söyledi. Bölgesel Kürt Yönetimi konuya ilişkin henüz açıklamada bulunmazken, kararın uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor.

Hükümetin aldığı bu kararın, TBMM ’ye sunulan tezkerenin ardından gelmesi dikkat çekti. Tezkerenin süresi 17 Ekim’de doluyordu ve Hükümet yetkinin bir yıl süreyle uzatılmasına ilişkin tezkereyi Meclis Başkanlığı’na sunmuştu. Tezkere, 4 Ekim Perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Suriye ve Tarık Haşimi krizleri nedeniyle Irak ile Türkiye arasındaki ilişkiler gergin bir dönemden geçerken son olarak Irak Başbakanı Nuri El Maliki , AKP kongresi için yapılan daveti de geri çevirmişti.