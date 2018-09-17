Irak; Türkiye sınırına asker yerleştirme kararı aldı

DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK Başbakanı Haydar el-İbadi başkanlığında toplanan Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye-Irak sınırının güvenliğinin sağlanması ve ihlallerin önüne geçilmesi amacıyla sınır boyunca askerlerinin yerleştirilmesi ve gerekli ihtiyaçların karşılanması kararı aldı.

Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığında toplanan Irak Bakanlar Kurulu, güvenlik ile ilgili 4 konuda kararlar aldı. Kürt sitelerinde yer alan Irak Başbakanlık Basın Ofisi\'nin açıklamasına göre, görüşmede güvenlik ve istikrar ile toprak ve hava sahası gibi ülkenin egemenliğine yönelik ihlallerin belgelenmesi konuları görüşüldü. Irak federal polisinin başlıca görev ve sorumluluklarının görüşüldüğü toplantıda, Basra\'daki gösteriler de ele alındı. Açıklamaya göre, Irak Bakanlar Kurulu\'nun aldığı kararlar şöyle:

* İçişleri Bakanlığı, federal polis teşkilatının tekrar yapılanmasını gözden geçirecek.

* Dışişleri Bakanlığı, Türkiye\'nin Irak hava sahasına yönelik ihlallerini Birleşmiş Milletler nezdinde belgelemek ve Ulusal Güvenlik Meclisi’nin gündemine getirmek için çalışma yapacak.

* Türkiye-Irak sınırının güvenliğinin sağlanması ve ihlallerin önüne geçilmesi amacıyla sınır boyunca asker yerleştirilmesi ve gerekli ihtiyaçların karşılanması için hazırlıklar tamamlanacak.

* Irak ve Macaristan İçişleri Bakanlıkları arasında \'karşılıklı güvenlik anlayış bildirisi\'nin görüşülmesi ve onaylanması için İçişleri Bakanlığı\'na yetki verilecek.