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Irak: Türkiye Başika'dan çekilsin, aksi takdirde...

Türkiye, Irak'ın tepkisinin ardından Musul yakınlarında bulunan Başika Kampı'ndaki gücünü azaltmış, fakat askerleri tamamen geri çekmemişti

30 Aralık 2015 17:08

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi, Türkiye'nin Musul yakınlarındaki Başika Kampı'ndan askerlerini çekmesi talebini yineleyerek, "aksi takdirde Bağdat'ın askeri operasyonu düşünmek zorunda kalacağını" söyledi.

Associated Press'in haberine göre; Caferi, Bağdat’ın, durumu barışçıl araçlarla halletmeye çalışmayı sürdüreceğini belirterek, “Fakat başka bir çözüm kalmazsa, bize savaş dayatılırsa, egemenliğimizi savunmak için bunu düşüneceğiz" dedi.

Ankara, Irak'ın tepkisinin ardından Musul yakınlarında bulunan Başika Kampı'ndaki gücünü azaltmış, fakat askerleri tamamen geri çekmemişti. 

Irak Dışişleri Bakanı Caferi, Türkiye'nin yaklaşık 10 gün önce Başika Kampı'nda bulunan Türk askerlerini geri çekmeye devam edeceğini açıklamasını "doğru yönde atılmış bir adım" olarak nitelemişti.

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ÇEKİLME ZAMANA YAYILACAK

Türkiye'nin, Musullu Sünni birlikler ile Peşmerge güçlerini IŞİD’e karşı eğitmek için Başika Kampı’na gönderdiği ek takviye gücünü geri çekmeyi zamana yayması bekleniyor.

Başika’da eğitim veren 80-90 kadar askerin ve kampın güvenliği için 4 Aralık’ta gönderilen tankçılar dahil 600’den fazla askerden yaklaşık 140’ı, 14 Aralık’ta geri çekilmişti. Geriye kalan askerlerin çekilmesinin ise uzun bir zamana yayılması planlanıyor.

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