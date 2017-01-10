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Dünya

Irak: Türk askerleri çekilmeden Bağdat-Ankara ilişkileri ilerleyemez

Başbakan Yıldırım, Başika konusunun 'dostane' bir şekilde çözüme ulaştığını söylemişti

10 Ocak 2017 23:14

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Irak’taki Türk askerleri çekilmediği sürece Bağdat-Ankara ilişkilerinin ilerleyemeyeceğini söyledi.

Reuters’ın haberine göre Irak devlet televizyonuna konuşan İbadi, Türk birliklerinin Irak’ın kuzeyindeki Başika kampından çekilmemesi halinde kuzey komşusu Türkiye’yle ilişkilerde ‘tek bir ileri adım atılmayacağını’ ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım ve İbadi, geçen hafta Bağdat’ta bir araya geldikleri toplantıda Başika’daki Türk askeri varlığını ele almıştı. Sorunun ‘dostane’ bir şekilde çözüme ulaştırılacağını kaydeden Yıldırım, "Irak'ın egemenliği bizim için çok önemlidir, egemenliğine zarar verecek hiçbir girişime, hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız. Irak'ın bütünlüğü de aynı şekilde bizim için önemlidir, bunun bilinmesini isteriz” ifadelerini kullanmıştı.

Türk mevkidaşına askerlerin Başika’dan çekilmesi yönündeki taleplerini ilettiklerini belirten İbadi de, "Başika konusunda imzalanan sonuç bildirgesinde Türk askerlerinin topraklarımızdan çekilmesi talebimizi ilettik. Türk tarafı, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı göstereceğini vurguladı" açıklamasında bulunmuştu.

 

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