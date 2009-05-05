Irak, topraklarını bombalayan İran'ı kınadı ve bombardımanın devam etmesinin "olumsuz sonuçları" olacağı uyarısındabulundu.



Irak ulusal medya merkezi, dün gece Irak Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Bağdat Büyükelçisi Hasan Kazımi Gumi'ye "İran güçlerinin, Irak toprakları içindeki sınır köylerini bombalamasını resmen kınayan bir mektup verildiğini" bildirdi.



Medya merkezinin açıklamasında, "Irak Dışişleri Bakanlığı, ikili ilişkiler için olumsuz sonuçlara yol açabilecek bu ihlallere derhal son verilmesini istedi" denildi.



Açıklamada, sınır köylerinin bombalanması sonucu köylülerin yaralandığını da iddia edildi.



Irak sınır polisi, bombardımanda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklamıştı.



