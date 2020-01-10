Irak'tan ABD'ye çağrı: Ülkeden nasıl çekileceğinize karar verin

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Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan askerlerinin Irak'taki üslerden nasıl çekileceğini belirlemesi için bir delegasyon göndermesini talep etti.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan resmi açıklamaya göre Abdülmehdi, askerlerin ülkeden çıkarılması için bir "mekanizma formüle edilmesini" istediğini telefonda görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bildirdi.

Irak lideri, Pompeo'dan "Irak parlamentosunun talebini yerine getirip, askerlerin ülkeden çıkarılması için bir delegasyon göndermesini" de talep etti.

Başbakan Abdülmehdi, ABD'nin Irak'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini ifade etti.