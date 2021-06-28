Irak'tan ABD'nin hava saldırısına kınama: Tüm yasal seçenekler araştırılacak

Irak, Suriye sınırındaki İran yanlısı savaşçılara yönelik yapılan ABD hava saldırısını kınadı. Bağdat hükümeti, bu tür eylemlerin tekrarlanmasını önlemek için "tüm yasal seçenekleri araştıracağını" duyurdu.

Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığındaki kabine, ABD hava saldırılarını Irak egemenliğinin ihlali olarak nitelendirerek acil güvenlik toplantısı düzenledi.

Pentagon, Irak ve Suriye sınırında İran yanlısı milislerin silah depolarının ve operasyon merkezlerinin hedef alındığını açıklamıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, bu saldırıda İran yanlısı en az 5 Iraklı milisin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bu saldırıyla, Biden'in ocak ayında iktidara gelişinden bu yana ABD, ikinci kez Suriye'de İranlı milisleri vurdu. ABD'nin, ocak ayında Suriye'deki İranlı milislere yönelik hava saldırısında en az 20 kişi hayatını kaybetmişti.