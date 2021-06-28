Irak'tan ABD'nin hava harekatına tepki: Egemenliğimizi ihlal ettiler

Irak ordusu sözcüsü, ABD'nin Irak ve Suriye sınırlarındaki hava saldırılarının "Irak'ın egemenliğini ihlal" olduğunu söyledi.

ABD, Irak'ta bulunan Amerikan personeli ve tesislerine yönelik insansız hava aracı saldırılarına misilleme olarak, Irak ve Suriye'deki İran destekli milisleri hedef alan hava saldırılarına Irak'tan tepki geldi.

Twitter hesabından ABD'nin İran destekli milislere yönelik hava saldırılarını kınayan Yehia Rasool, harekatın "Irak'ın egemenliğini ihlal" olduğunu söyledi.

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