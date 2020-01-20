Irak'ta sokaklar tekrar karıştı; düzinelerce kişi yaralandı

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Birkaç hafta aradan sonra Irak'ın başkenti Bağdat ve diğer şehirlerde tekrar başlayan hükûmet karşıtı eylemlerde dün düzinelerce protestocu güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaralandı.

Reuters'ın görgü tanıklarından aktardığına göre Bağdat'taki Tayaran meydanında protestocular petrol bombaları ve taş atarken, güvenlik güçleri biber gazı ve ses bombalarıyla karşılık verdi.

Nasiriye, Kerbela ve Amara gibi şehirlerde de protestocular lastik yaktı ve ana yolları bloke etti. Eylemciler Başbakan Adil Abdülmehdi'nin verdiği sözleri tutmadığını ifade etti.

Bağdat'ta Reuters'a konuşan bir protestocu, "Güvenlik güçleri hedef almayı ve vurmayı bırakmalı. Siz kimsiniz, biz kimiz? İki taraf da Iraklı. Neden kardeşlerinizi öldürüyorsunuz?" dedi.

Eylemlerden sonra Bağdat Polisi'nin yaptığı açıklamada, "Şiddetli toplanmalardan sonra bütün yollar tekrar açıldı" fadeleri kullanıldı.

1 Ekim 2018'den bu yana Irak'ta hükûmet karşıtı protestolar meydana geliyor. Protestolara azalan katılım ABD ile İran arasındaki krizin ardından tekrar artış gösterdi.