Irak'ta seçime katılım oranı düşük kaldı; "18 yıldır sandığa giden seçmen hiçbir değişim göremiyor"

Irak’ta dün gerçekleşen erken genel seçimde sandıklar kapandı. Seçimde katılım oranı yüzde 41’de kaldı. Seçime katılım oranı, ülkede son beş seçimin en düşüğü olarak belirlendi.

Seçim sonuçlarının 48 saat içinde açıklanması beklenirken hükûmet kurmakla görevli olacak başbakanın belirlenmesinin haftalar alabileceği belirtiliyor.

Al Jazeera’ya konuşan bağımsız siyasetçi ve hükûmetin eski ekonomi danışmanı Mazin al-Eshaikir, düşük katılım oranının seçilecek hükûmetin meşruiyetini etkileyeceğini söyledi. Eshaikir “İnsanlar 18 yıldır sandıklara gidiyor ancak hiçbir değişim göremiyorlar ve bıktılar” dedi.

Bu seçimler, Ekim 2019'da dönemin hükümetine karşı patlak veren protestolardan sonra ilk erken genel seçim özelliği taşıyor.

Irak Başbakanı Musafa El Kazımi liderliğindeki bakanlar kurulu, Temmuz 2020'de ülkede uzun süredir devam eden kriz ve hükümet karşıt protestolar sonrası erken seçime gidilmesini kararlaştırmıştı. Irak'ta normal takvime göre seçimlerin Mayıs 2022'de yapılması planlanıyordu.