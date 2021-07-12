Irak’ta pandemi hastanesinde yangın: Yaşamını yitirenlerin sayısı 36'ya yükseldi

Irak’ın güneyindeki Nasıriye vilayetinde Covid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında en az 36 kişi hayatını kaybetti, 50 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Irak'ın güneyindeki Nasıriye vilayetinde yer alan el-Hüseyin Araştırama Hastanesi’ndeki Covid-19 hastalarının kaldığı bölümde yangın çıktı.

Yangının neden çıktığı hakkında henüz açıklama yapılmazken, ilk belirlemelere göre yangında en az 36 kişi yanarak yaşamını yitirdi.

Yangını kontrol altına almak için itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yangında yaklaşık 50 kişinin kaybolduğu ifade edildi.