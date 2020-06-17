Irak'ta Koronavirüs'e yakalanan milletvekili karantinadan kaçtı; Sağlık Bakanlığı dava açtı

Irak Meclisi'nde tespit edilen 2 yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasından biri olan bir milletvekili karantinadan kaçtı. Irak Sağlık Bakanlığı milletvekili Mahasin el-Sadun'a dava açtı.

Irak’ta 2 milletvekilinde Koronavirüs tespit edildi. Virüse yakalanan milletvekili Mahasin el-Sadun, Musul kentinde kaldığı karantinadan kaçtığı iddiaları üzerine harekete geçen Irak Sağlık Bakanlığı milletvekili hakkında dava açtı.

Irak Sağlık Bakanı Hasan el-Temimi, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Covid-19 tespit edilen ve Musul’daki hastanede karantinaya alınan bir milletvekilinin zorla hastaneden çıkması üzerine dava açtığını söyledi.

El-Temimi açıklamasında toplumda kati olarak hastalık yaymak suçundan milletvekili hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Musul İl Sağlık Müdürlüğü milletvekili el-Sadun’nun 3 korumasıyla birlikte karantinaya alındıkları hastaneden kaçarak görevlilere saldırdığını ifade ederken, el-Sadun kendisinde Koronavirüs olmadığını iddia etti.