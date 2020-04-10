Irak'ta hükûmeti kurma görevi istihbarat şefi Mustafa Kadhimi'ye verildi

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Irak Cumhurbaşkan Berham Salih, bu sene üçüncü defa bir başbakan adayı atadı. Hükûmeti kurma görevi istihbarat şefi Mustafa Kadhimi'ye verildi.

53 yaşındaki Ulusal İstihbarat Servisi Direktörü Kadhimi, görevi Irak küresel petrol piyasalarının çökmesi ve yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle bir bütçe kriziyle karşı karşıyayken devralacak.

Salih, Kadhimi'yi başbakan adaylığına atandığını açıklarken, "Bu büyük bir sorumluluk ve zorlu bir görev" dedi ve istihbarat şefini onurlu bir insan olarak nitelendirdi.

Kadhimi'nin atandığı törene bakanlar, muhalefet ve Birleşmiş Milletler Irak Temsilcisi katıldı.

Kadhimi, görevi başbakan vekili Adel Abdülmehdi'den devralabilmek için parlamentoya bir kabine listesi sunacak. Eğer kabine 329 kişilik parlamentodan güvenoyu alırsa Kadhimi ve bakanları göreve başlayacak.