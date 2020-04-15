"Irak'ta gerçek vaka sayısının açıklanmadığı" hakkında haber yaptığı için lisansı askıya alınan Reuters: Kaynaklarımızın arkasındayız

T24 Dış haberler

Reuters'ın Irak'ta açıklanan yeni tip Koronavirüs vaka sayısının gerçeği yansıtmadığına yönelik haberi sebebiyle ülkedeki faaliyetlerinin resmi olarak üç aylığına durdurulduğu açıklandı. Britanya merkezli haber ajansı, yaptıkları haberin arkasında olduklarını ifade etti.

Irak'ın medya denetleme servisi Reuters'ın lisansının askıya alınmasının yanı sıra ajansa 25 milyon dinar, yani 21 bin dolar ceza kesildiğini belirtti.

Reuters, Irak İletişim ve Medya Komisyonu'na gönderdiği mektupta, "Bu haberi yaptık çünkü mevcut durumun kamu sağlığı ve güvenliği üzerinde ciddi sonuçları olacak" yazdı.

Britanya merkezli ajans, Irak'ın verdiği kararın kendilerini üzdüğünü ancak bahsi geçen haberin güvenilir kaynaklara dayandığını ve Irak Sağlık Bakanlığı'nın duruşunu temsil ettiğini ifade etti. Gönderilen mektupta Reuters, haberinin arkasında olduğunu ve Irak hakkında güvenilir haberler yapmayı sürdüreceklerini ifade etti.

CNN'den Christian Amanpor'a konuşan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, kararın kendilerinden bağımsız bir komisyon tarafından alındığını ve durumdan memnun olmadığını dile getirdi.