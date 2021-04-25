Irak'ta Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın: 82 kişi hayatını kaybetti!

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Irak'ın başkenti Bağdat'ta Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede yangın çıktı. Irak İçişleri Bakanlığı, yangında en az 82 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. </p>\n<p>The Guardian'da yer alan habere göre, Bağdat'ta Covid-19 hastalarının tedavi edildiği hastanede yangın çıktı. Kaynaklar, yangının kaynağının bir oksijen tankının patlaması olduğunu söyledi. </p>\n<div class="css-a6edhj">\n<div class="article-body-commercial-selector css-79elbk article-body-viewer-selector">\n<p class="css-1yqigsj">Irak İçişleri Bakanlığı, yangında en az 82 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 110 kişinin de yaralandığı belirtildi. </p>\n<p class="css-1yqigsj">Irak'da toplam Covid-19 vaka sayısı 102 bin 528, toplam ölüm ise 15 bin 217 olarak kaydedildi. </p>\n</div>\n</div>\n<div id="slot-body-end">\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x80uz2h?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>\n</div>\n</body>\n</html>