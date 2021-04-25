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Dünya

Irak'ta Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın: 82 kişi hayatını kaybetti!

25 Nisan 2021 07:49

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü bir hastanede yangın çıktı. Irak İçişleri Bakanlığı, yangında en az 82 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

The Guardian'da yer alan habere göre, Bağdat'ta Covid-19 hastalarının tedavi edildiği hastanede yangın çıktı. Kaynaklar, yangının kaynağının bir oksijen tankının patlaması olduğunu söyledi. 

Irak İçişleri Bakanlığı, yangında en az 82 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 110 kişinin de yaralandığı belirtildi. 

Irak'da toplam Covid-19 vaka sayısı 102 bin 528, toplam ölüm ise 15 bin 217 olarak kaydedildi. 

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