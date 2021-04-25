Irak'ta Covid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede yangın: 82 kişi hayatını kaybetti!

Irak İçişleri Bakanlığı, yangında en az 82 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 110 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Irak'da toplam Covid-19 vaka sayısı 102 bin 528, toplam ölüm ise 15 bin 217 olarak kaydedildi.