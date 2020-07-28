Irak'ta başbakan protestoculardan taraf oldu; 2 göstericinin öldürülmesinden sorumlu olanların bulunması için kolluk kuvvetlerine 72 saat verdi

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Irak'ın yeni Başbakanı Mustafa el-Kadhimi, pazar günü başkent Bağdat'ta meydana gelen eylemlerde iki protestocunun öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatılmasını emretti.

Elektrik kesintileri nedeniyle pazar günü Tahrir meydanında büyük bir eylem gerçekleştirildi. Polis, kalabalığa biber gazı ile müdahale ederken göstericiler taş ve petrol bombalarıyla karşılık verdi. Eyleme katılan iki protestocu hayatını kaybetti.

Başbakan Kadimi, pazartesi akşamı yaptığı açıklamada güvenlik güçlerine ölümlerin sorumlusunu bulmaları için 72 saat verdi.

Kadhimi, "Onlar haklarını talep ederken gençlerimize ve halkımıza yöneltilmiş her kurşun, prensip ve şerefimize yöneltilmiş bir kurşundur" dedi.

5 ay süren siyasi çıkmazın ardından başbakanlığa atanan Kadhimi, protestoculara sert müdahale yapanların yargılanacağına dair söz vermişti.

Irak ordu sözcüsü Yahya Resul, konu ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve kolluk kuvvetlerine "zorunlu kalmadıkları sürece güç kullanmama emri verildiğini" ifade etti.