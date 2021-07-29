Irak'ta askeri helikopter düştü: 5 ölü

T24 Dış Haberler

Irak'ta yapılan askeri operasyon sırasında orduya ait bir helikopterin düştüğü belirtildi. Helikopterin içindeki 5 kişi de hayatını kaybetti.

Ordudan yapılan açıklamada helikopterin başkent Bağdat'ın yaklaşık 170 kilometre kuzeyinde, Ömerli kasabası yakınlarında düştüğü belirtildi.

Helikopterin düşmen ateşi nedeniyle mi yoksa teknik bir problem sebebiyle mi düştüğü açıklanmadı.

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in kalıntıları, Irak hükümet güçlerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.