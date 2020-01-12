Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse füze saldırısı

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD tarafından öldürülmesinin ardından Irak'ta bulunan ABD üslerine yapılan saldırılar devam ediyor. Irak’ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü’ne 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü’ne 8 Katyuşa füzesi atıldı. Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı. ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor. Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, ABD tarafından düzenlenen saldırı sonucunda hayatını kaybetmesinin ardından İran, 'intikam alınacağını' yönünde açıklamalar yapmıştı.

2 Ocak'ta Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan ABD Büyükelçiliği yakınlarına füze atılmıştı. Musul'da bulunan Al-Kindi Askeri Üssü'ne havan mermili saldırı düzenlenmişti. Ayrca ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü'ne de füze saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıların kim tarafından gerçekleştirildiğine dair bilgi verilmemişti.

8 Ocak'ta İran, Irak'taki ABD üslerine balistik füzelerle saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonrası İran televizyonu 80 ABD'linin öldüğünü duyurmuştu. ABD'den daha sonra yapılan açıklamalarda can kaybı ve zarar meydana gelmediği bildirilmişti.

8 Ocak'ta İran'ın başkenti Tahran'dan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait bir yolcu uçağı düşmüştü. Uçakta bulunan 176 yolcu hayatını kaybetmişti. İran ordusu yaptığı açıklamada, Ukrayna Havayolları'na ait uçağın Devrim Muhafızları'na ait bir askeri alanın çok yakınından geçtiği ve bu sırada hata sonucu vurulduğunu belirtmişti.