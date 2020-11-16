Irak'ta 21 kişi terör suçlaması ile idam edildi

Irak’ta haklarında terör suçlaması bulunan 21 kişi idam edildi.

Irak’ta 2018 yılından bu yana ilk kez idam cezası uygulandı. Ülkenin güneyindeki el-Nasriye kentindeki el Hut Cezaevi'nde bulunan ve terör suçlamasıyla yargılanan 21 kişi asılarak idam edildi.

Güvenlik kaynakları, söz konusu kişilerin terörle mücadele yasasının 4. maddesi uyarınca idam cezasına çarptırıldıklarını belirtti. Yetkililer, idam edilenler arasında Telafer kasabasında onlarca kişinin hayatını kaybettiği iki intihar saldırısına karışan kişilerin de yer aldığını aktardı.

İnsan hakları grupları, Irak ve diğer bölgesel güçleri yargı sürecindeki tutarsızlıklar ve haksız mahkumiyetlere yol açan kusurlu yargılamalarla suçladı. Irak ise, mahkemelerin adil yargılama yaptığını savundu.