Irak: Suudi Arabistan-İran krizinde arabulucu olmaya hazırız

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi, Suudi Arabistan ile İran arasındaki idam krizi ile başlayan gerginliğin sonlandırılması için arabulucu olabileceklerini söyledi.

The Times of Israel'de yer alan habere göre; Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi, İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif’in konuğu oldu.

İki bakan, başkent Tahran’daki toplantıda Suudi Arabistan’ın, aralarında Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'in de bulunduğu, 47 kişiyi idam etmesiyle başlayan gelişmeleri değerlendirdi.

Irak Dışişleri Bakanı Caferi düzenlenen ortak basında toplantısında, tansiyonun düşmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Caferi, “Irak bölgenin kalbinde yer alıyor. Arap ülkeleri ve diğer ülkelerle olan ilişkilerimizi de kullanarak İran ve Suudi Arabistan arasındaki gerilimi dindirmek için bize düşeni yapmaya hazırız. Bu sorumluluk bize düşer” ifadelerini kullandı.

Şii din adamının idamı sonrası gerginlik tırmandı

Şii din adamı Nimr'in de aralarında olduğu 47 kişinin sonu idam edilmesi, İran tarafından sert şekilde kınanmış; Suudi Arabistan'ın Irak'taki elçilik binaları da ateşe verilmişti. Yaşanan gerilimin ardından Suudi yönetimi, İran'la diplomatik ve ticari ilişkileri kestiğini açıklamıştı.