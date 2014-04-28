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Dünya

Irak, Suriye'de El Kaide'ye akaryakıt taşıyan konvoyu vurdu

Irak ordusu, Suriye sınırları içinde akaryakıt taşıyan tanker konvoyunu, 'El Kaide'ye sevkiyat yapacaktı' gerekçesiyle vurdu

28 Nisan 2014 14:25

Irak ordusu, Suriye’den Irak’a gelmek için yola çıkan ve El Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti örgütüne sevkiyat yapılacağı iddia edilen Akaryakıt konvoyunu vurdu.

cnnturk.com.tr'de yer alan habere göre, Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan'a göre, yakıt tankeri ile El Kaide bağlantılı Irak Şam İslam Devleti örgütüne yapılacak sevkiyatı önlemek için 8 tankerden oluşan konvoyu vurdu, 8 kişi öldü.

Irak ordusu bir süredir örgüte karşı daha önce Sünni direnişin kalesi olarak bilinen Anbar bölgesinde Amerika destekli yoğun bir operasyon yürütüyor.

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