-Irak sınırındaki olayın ardından gösteriler ANKARA (A.A) - 29.12.2011 - Türkiye'nin Irak sınırındaki hava harekatını bahane ederek İstanbul ve Diyarbakır'da izinsiz gösteri düzenleyen gruba polis müdahale ederken, Muş ve Hakkari'de de protesto gösterisine katılanlar polise molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldırdı. İstanbul Taksim Meydanı'nda toplanan bir grup, Irak sınırında meydana gelen olayı protesto etmek amacıyla, sloganlar atarak Tarlabaşı'ndaki BDP İl Başkanlığına doğru yürüyüşe geçti. Gruptan bazı kişilerin polis araçlarına, otobüslere ve otobüs duraklarına taş atması üzerine, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler panzerden su sıkarak gruba müdahale etti. Kaçarak ara sokaklara dağılan göstericileri bir süre takip eden polis ekipleri biber gazı da kullandı. Polisin müdahalesi sırasında ilk belirlemelere göre 5 kişi gözaltına alınırken, Taksim Meydanı ve meydana çıkan sokaklardaki güvenlik önlemleri artırıldı. -Diyarbakır- Diyarbakır'da BDP İl Başkanlığı binası önünde toplanan bir grup, Irak sınırındaki olayı bahane ederek izinsiz gösteri yapmak istedi. Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen dağılmayan gruptaki bazı kişiler polise taş, havai fişek ve molotofkokteyli atarak saldırdı. Bunun üzerine güvenlik güçleri, göstericileri tazyikli su ve biber gazı ile dağıtırken, bazı kişiler gözaltına alındı. İzinsiz gösterinin ardından olay yerine gelerek güvenlik güçleri ile görüşen BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, polisin müdahalesini eleştirerek, ''Bırak vatandaş kendini biraz döksün, yürüsün. Taş atılmasını ben de istemiyorum. Farz etki yaptı, kime zarar veriyor. Attığı molotof kime gidiyor. Burada ki dükkan benim. Emniyet bu kadar yakın mesafede durup, bu kadar girmesin olaylara. Biraz daha uzaktan kontrol etsin, biraz daha çevrede dursun. Bıraksın biraz vatandaşlar deşarj olsun'' dedi. Bu arada polise ait toplumsal olaylara müdahale aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki alanda çamura saplandı. Araç, olay yerine çağrılan vinçle çıkarıldı. -Muş- Muş'ta da Irak sınırındaki olayları protesto etmek için toplanan bir grup İstasyon Caddesi'nde izinsiz gösteri yaptı. Gurup içindeki yüzü maskeli kişiler caddedeki bir markete taş ve molotofkokteyliyli atarken, olay yerine gelen polise de havai fişeklerle saldırdı. Polisin müdahale ettiği göstericiler Yeşilyurt Mahallesindeki ara sokaklara kaçarken, bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip yoğun güvenlik önlemi aldı. Öte yandan göstericiler tarafından polise atılan ve sokağa saçılan kömürleri evinde yakmak için toplayan bir vatandaşa da polis engel oldu. -Hakkari- Hakkari'de, Irak sınırındaki olayı bahane ederek bazı yollara barikat kuran grup, izinsiz gösteri yapmak istedi. Olaya müdahale eden güvenlik güçlerine taş, havai fişek ve molotofkokteyli ile saldıran göstericiler, tazyikli su ve gaz bombası kullanılarak dağıtıldı. Göstericiler ara sokaklara kaçarken, polisin kent merkezindeki güvenlik önlemleri artırıldı. -Mersin- Mersin'de BDP üyesi bir grup BDP İl Başkanlığı önünde toplanarak, açtıkları pankart ve attıkları sloganlarla Irak sınırındaki olaya tepki gösterdi. Binanın bulunduğu sokağın her iki tarafı polis tarafından kesilirken, Büyükşehir Belediye binası önüne kadar yürüyerek basın açıklaması yapmak isteyen gruba izin verilmedi. Polisin ''dağılın'' uyarısı üzerine gruptakiler sokakta bir süre oturma eylemi yaptıktan sonra dağıldı.