-Irak sınırındaki olayda ölü sayısının 34 olduğu açıklandı ŞIRNAK (A.A) - 10.01.2012 - Şırnak Valiliği, Irak sınırındaki olayda ölenlerin sayısının 34 olduğunu bildirdi. Şırnak Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 28 Aralık 2011 tarihinde meydana gelen olayda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 olduğu belirtilerek, şöyle denildi: ''Hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili olarak daha önce ayrı bir müteveffa vatandaşımıza ait olduğu değerlendirilen uzuvların, ailelerin adli makamlara beyanları doğrultusunda medfun iki vatandaşımıza ait olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede nihai bilgiler sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 34 olarak belirlenmiştir.'' Şırnak Valiliği Kriz Merkezi, daha önce sınırdaki olayda 35 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.