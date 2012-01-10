T24 LogoT24 Logo
Gündem

Irak sınırındaki olayda ölü sayısının 34 olduğu açıklandı ŞIRNAK (A.A)

10 Ocak 2012 23:26

-Irak sınırındaki olayda ölü sayısının 34 olduğu açıklandı ŞIRNAK (A.A) - 10.01.2012 - Şırnak Valiliği, Irak sınırındaki olayda ölenlerin sayısının 34 olduğunu bildirdi. Şırnak Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 28 Aralık 2011 tarihinde meydana gelen olayda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 olduğu belirtilerek, şöyle denildi: ''Hayatını kaybeden vatandaşlarımızla ilgili olarak daha önce ayrı bir müteveffa vatandaşımıza ait olduğu değerlendirilen uzuvların, ailelerin adli makamlara beyanları doğrultusunda medfun iki vatandaşımıza ait olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede nihai bilgiler sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 34 olarak belirlenmiştir.'' Şırnak Valiliği Kriz Merkezi, daha önce sınırdaki olayda 35 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24