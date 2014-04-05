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Irak sınırında taciz ateşi

Şemdinli'de Irak topraklarından taciz ateşi açıldı

05 Nisan 2014 21:20

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nin Yeşilova Köyü'nde bulunan Yeşilova Karakolu'nun üs bölgelerine Irak topraklarından taciz ateşi açıldı. Taciz ateşine, güvenlik güçleri anında karşılık verdi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Şemdinli İlçesi’ne 70 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Yeşilova Köyü'ndeki karakola saat 14.00 sıralarında taciz ateşi açıldı. Ateşin Irak topraklarından yapıldığı belirtilerken, karakoldan da aynı yöne doğru karşılık verildi. Taciz ateşi ardından 2 kobra tipi helikopterin de bölgede uçuş yaptığı görüldü.

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