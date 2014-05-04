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Irak sınırında gerginlik: 5 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askerlerle kaçakçılar arasında çıkan olaylarda 5 kişi yaralandı

04 Mayıs 2014 10:21

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, askerlerle bir grup kaçakçı arasında gerginlik yaşandı. Çıkan olaylarda 1'i asker 5 kişi yaralandı.   

Şemdinli ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik Beldesi’nin Samanlı Köyü Hacıbey Mahallesi’nde yaşayan ve kaçak yollarla gittikleri Irak’tan dönen 4 kişi, akşam saat 20.30 sıralarında askerler tarafından durduruldu.

Köy sakinlerinin durumdan haberdar olması üzerine, askerlerle köylüler arasında gerginlik çıktı.

Çıkan olaylar sırasında atılan taşlar ve yapılan müdahalede 1 asker ile 4 vatandaş yaralandı.

Olaylarda yaralanan 4 kişi Şemdinli Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, yaralı asker Hakkari Asker Hastanesi’ne götürüldü.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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