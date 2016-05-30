Irak sınırında çatışma; 1 üsteğmen şehit

Şırnak'ın Uludere ilçesi Irak sınırında PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışma 1 üsteğmenin şehit olduğu bildirildi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Şırnak'ın Uludere İlçesi Kuzey Irak sınırında bulunan Kanimasi Üs Bölgesi'ne bugün saat 21.00 sıralarında PKK'lılar tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşte ağır yaralanan 1 üsteğmen, helikopterle Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Piyade Üsteğmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Kanimasi Üs Bölgesi'nde bulunan askerlerin saldırıya anında karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı. Yoğun ateş altında kalan PKK'lılar kaçarken, bölgede kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.



