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Irak sınırına sevkiyat hızlandı

Şırnak'ın Güçlükonak İlçesi'nden bugün Irak sınırındaki birliklere çok sayıda askeri ve sivil araçla asker

07 Ekim 2011 03:00

T24 - Şırnak'ın Güçlükonak İlçesi'nden bugün Irak sınırındaki birliklere çok sayıda askeri ve sivil araçla asker ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştiriliyor. 

Irak sınırına sevkiyat hızlandı

Şırnak ve çevresinde PKK’lılara yönelik operasyonlar sürürken, bugün Güçlükonak Akçay Komando Tugay Komutanlığı’ndan çıkan çok sayıda askeri ve sivil araçla Irak sınırındaki birliklere asker ve mühimmat sevkiyatı yapıldı. Sevkiyat sırasında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Bu arada Cudi, Küpeli ve Beyaz dağları üzerinde Kobra helikopterlerinin gün boyunca uçuş yaptığı görüldü.

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