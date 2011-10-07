Irak sınırına sevkiyat hızlandı

T24

Şırnak ve çevresinde PKK’lılara yönelik operasyonlar sürürken, bugün Güçlükonak Akçay Komando Tugay Komutanlığı’ndan çıkan çok sayıda askeri ve sivil araçla Irak sınırındaki birliklere asker ve mühimmat sevkiyatı yapıldı. Sevkiyat sırasında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Bu arada Cudi, Küpeli ve Beyaz dağları üzerinde Kobra helikopterlerinin gün boyunca uçuş yaptığı görüldü.