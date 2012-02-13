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Irak sınırına asker sevkiyatı yapıldı

TSK'nın Kuzey Irak'a gerçekleştirdiği hava saldırısının ardından bölgeye askeri birlikler gönderildi.

13 Şubat 2012 07:37

T24 - Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’ta düzenlediği hava operasyonu ardından bugün Şırnak Bölgesi’nde karadan 40 araçlık konvoyla asker sevkiyatı yapıldı.

Kuzey Irak’taki örgüt kamplarına yönelik yapılan hava saldırısıyla birlikte Şırnak’ın sınır kesimine doğru askeri hareketlilik görüldü. Mardin yönünden gelen sivil minibüslerden oluşan yaklaşık 40 araçlık konvoy, Şırnak’ta bulunan 23’ncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’na asker taşıdı. Askerleri taşıyan araçlar, şifre karıştırıcı jammer ve zırhlı askeri araçlarla

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