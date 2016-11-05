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Irak sınırına asker sevkiyat

Çankırı'da bulunan 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığına ait tanklar sabah saatlerinden itibaren trenlere yüklendi

05 Kasım 2016 10:22

Çankırı'dan trene yüklenen çok sayıda zırhlı araç ve asker, Şırnak'ın Silopi ilçesine gitmek için yola çıktı. Çankırı'da bulunan 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı'na ait Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) ve Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri araç, tren vagonlarına yüklendi.

Çankırı Garnizon Komutanı İstihbarat Kurmay Albay Abdullah Dede, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş ve asker aileleri, Çankırı Tren Garı'nda bölgeye giden askerleri uğurlamaya geldi. Duygusal anların yaşandığı vedalaşmanın ardından 35 vagon zırhlı aracı ve askerleri taşıyan tren Çankırı Garı'ndan hareket etti.

Irak sınırına zırhlı araç sevkiyatında 2. aşamaya geçildi. 28. Mekanize Zırhlı Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı birlikler, dün sabaha karşı Çankırı'dan Silopi'ye doğru yola çıktı.

Çankırı'da bulunan 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcılığına ait tanklar sabah saatlerinden itibaren trenlere yüklendi. 


Tren konvoyu askeri personeliyle birlikte yola çıktı. Zırhlı araç konvoyuyla birlikte sınıra gidecek olan askeri personeller de Çankırı Tren Garı'nda yakınları ile vedalaşarak yola çıktılar.

Öte yandan konvoya askeri personel için hazırlanan kumanyalar ve askerlerin ihtiyaçları ve kullanacağı çeşitli materyaller de yüklendi.

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