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Irak: Şii milisler, Türkiye'ye rağmen Telafer'in kurtarılmasında yer alacak

"IŞİD militanlarının Musul'dan Suriye'ye kaçma girişimleri mevcut"

30 Ekim 2016 22:36

Irak ordusuna bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü General Yahya Resul Zubaidi, Türkiye'nin karşı çıkmasına rağmen Şii milis güçlerinin Sünni Türkmenlerin yaşadığı Telafer'in IŞİD'den kurtarılmasında yer alacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şii milislerin Telafer'deki operasyonlarda yer alması durumunda karşılık verileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Sputnik'te yer alan habere göre; Irak ordusuna bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü General Yahya Resul Zubaidi "Milis güçleri de operasyonda yer alacak. Zira savaş alanında önemli bir yere sahipler. Milisler IŞİD'in Musul ve Suriye arasındaki sevkiyat kanallarını kesecek" dedi.  

"Musul'da IŞİD'e takviye gelmedi"

Zubaidi ayrıca, "Suriye'den Musul'daki teröristlere takviye güç geldiği konusu IŞİD tarafından yayılan bir dezenformasyon. Aksine, IŞİD militanlarının Musul'dan Suriye'ye kaçma girişimleri mevcut" ifadelerini kullandı. 

 

 

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