Irak seçimlerinde ilk sonuçlara göre İbadi önde

Irak'ta IŞİD'in mağlup edilmesinden sonra düzenlenen ilk genel seçimde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Başbakan Haydar el İbadi'nin başında olduğu "Zafer Koalisyonu"nun önde olduğu açıklandı. Reuters'ın seçim komisyonundan bir yetkili ile bir güvenlik yetkilisinin verdiği bilgiye dayandırdığı habere göre, İbadi'yi Irak siyasetinde etkili bir isim olan Şii din adamı Mukteda es Sadr'ın liderliğindeki ittifak takip ediyor.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, oyların yüzde 92'sinin sayıldığını ve seçime katılımın yüzde 44.52'de kaldığını açıkladı. Bu oran, önceki seçimlere göre önemli bir düşüşe işaret ediyor.

Zorlu denge politikası

IŞİD Irak topraklarının üçte birini ele geçirdikten sonra göreve gelen ve dört yıldır başbakanlık koltuğunda olan İbadi, görevine devam etmek istiyor. IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede ABD'den askeri destek alan İbadi'yi meclis tarafından yeniden başbakan olarak seçilmesi halinde ise zorlu bir görev bekliyor. Başbakanın, nükleer anlaşmaya ilişkin Washington ile Tahran arasında yaşanan gerginliklerde bir denge politikası izlemesi yönünde üzerindeki baskının devam etmesi bekleniyor.

Zafer Koalisyonu, seçimlerden birinci çıksa dahi İbadi'nin 90 gün içinde kurulması gereken hükümet için koalisyon müzakereleri yürütmek zorunda kalacak.

Yeni hükümet nasıl kurulacak?

Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Pazartesi günü resmi seçim sonuçlarını açıklayacak.

Seçim sonuçlarının Irak yüksek mahkemesi tarafından onanmasının ardından meclisin 15 gün içinde toplanması gerekiyor. En yaşlı üye tarafından açılacak ilk meclis oturumunun gündem maddesi, meclis sözcüsünün seçilmesi olacak. Meclis, ilk oturumundan sonraki 30 gün içinde üçte iki çoğunlukla cumhurbaşkanını seçecek.

Cumhurbaşkanı meclisteki en büyük grup içinden bir üyeye hükümeti kurma görevini verecek. 30 gün içerisinde hükümet kurulamazsa, cumhurbaşkanı yeni bir kişiye bu görevi sunacak.

DW,rtr /SÖ,EC

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