Irak Savunma Bakanlığı: Ordu birlikleri Musul'a girdi

Irak Savunma Bakanlığı, Irak Ordusu'nun Musul'a girdiğini duyurdu.

Irak’ta 17 Ekim’de başlatılan Musul’u kurtarma operasyonu kapsamında ilerleyişini devam ettiren ordu, Musul kent merkezine doğu yönden girdiğini açıkladı. Gelen bilgilere göre operasyonda kentin doğu girişindeki İntizar, Aden ve Kerama mahallelerine girildi.

Kent iki seneden uzun bir süredir IŞİD'in elindeydi. Musul'daki Irak ordusu unsurları IŞİD'in kente girmesinin ardından direniş göstermeden Musul'u terk etmişti.

IŞİD'liler Musul'daki Türkiye Konsolosluğu'na girerek çalışanlar ve yakınlarından oluşan 49 kişiyi de rehin almıştı.

Musul'daki operasyona Irak merkezi ordusunun yanı sıra Kuzey Irak yönetimine bağlı peşmerge güçleri ile Türkiye'nin Ankara ile Bağdat arasında gerilime neden olan Başika Kampı'nda eğittiği Ninova Muhafızları da katılıyor.

IŞİD, bir süredir kent dışında sert direniş gösteriyordu.

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Iraklı yetkili, Irak güvenlik güçlerinin Musul kent merkezine doğusundaki Karama bölgesine girdiğini söyledi. Irak güçleri Musul kent merkezine ulaşmadan önce son köy olan Bazvaya’yı ele geçirmişti.

Pazartesi günü Irak ordusu tarafından yapılan bir açıklamaya göre, terörle mücadele timleri ile ordu Musul’un doğusuna 3 koldan bir saldırı başlattı.

Irak Savunma Bakanlığı da Musul’un kuzey kırsalına yönelik operasyonun ikinci aşmasına girdiğini ve Telkeyf bölgesini IŞİD’in elinde almak için saldırı başlatıldığını duyurdu.

Musul’un güneyindeki Kayyara hattında da operasyonlar devam ediyor. Irak güvenlik güçleri, Pazar günü Musul’un güneydoğusunda bulunan Ali Raş köyünü ele geçirmişti.