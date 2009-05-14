Irak Savaşı'nın 'sebebi' olan adam intihar etti

İşkence altındayken verdiği ifadeyle, ABD’nin Irak’a saldırısının baş aktörlerinden biri haline gelen İbni el Şeyh el Libi, Libya’daki bir hapishanede intihar etti.



Afganistan’daki El Kaide eğitim kamplarından birinin "emiri" olarak bilinen El Libi, Pakistan güçleri tarafından 2001 yılında yakalanmış ve ABD’ye teslim edilmişti.



Amerikalı sorgucular tarafından ağır işkenceye tabi tutulan El Libi, sonunda pes ederek, Irak’ın o dönemdeki lideri Saddam Hüseyin ile El Kaide arasında bağlantı olduğunu söylemişti.



Dönemin ABD Başkanı George Bush da El Libi’nin işkence altındayken alınan ifadesi üzerine kurduğu konuşmasıyla, Kongre’den Irak’a saldırı onayı almıştı.



Dönemin Dışişleri Bakanı Colin Powell da BM Güvenlik Konseyi'nde yine Libi'nin 'ifadesine' dayanan bir sunum yaparak, Irak'ın elinde kitle imha silahları bulunduğuna yönelik herkesi ikna etmeye çalışmıştı.



Ancak El Libi'ye bu yalan "itirafları" birileri tarafından dikte edildiği artık tartışma konusu olmaktan bile çıktı.



ABD Merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün atniterörizm danışmanı Stacy Sullivan, El Libi'nin ölümü hakkında "şeffaf" bir soruşturma yapılması için Libya makamlarına başvurduklarını söyledi.



ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin 2006'da yayımladığı rapora göre ise Irak'ın işgalinden sonra El Libi iddialarından vazgeçmişti. Üstelik o iddiaları destekleyen başka bir kanıt da bulunamamıştı.



İnsan Hakları İzleme Örgütü geçen nisan ayında El Libi'nin Libya'da cezaevinde olduğunu ortaya çıkarmıştı. El Libi, kendisiyle görüşmek isteyen örgüt üyelerini reddetmiş ve "Amerikan hapishanelerinde işkence görürken neredeydiniz?" dediği ortaya çıkmıştı.



ABD, 2006'da, El Lİbi'yi, diğer El Kaide tutuklularıyla birlikte Guantamao'ya göndermiş ve daha sonra akıbeti hakkında bir açıklama yapılmamıştı.



Yine ABD açıklamalarına göre Afganistan'da El Kaide üyelerini eğiten El Libi, 2001 sonlarında Pakistan'da yakalanmış, 2002'de Mısır'a götürülmüş ve orada Amerikalı sorgucuların işkence ve tehditleri altında o meşhur "ifadeyi" vermişti. (Hürriyet)