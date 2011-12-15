-Irak savaşı bitti BAĞDAT (A.A) - 15.12.2011 - ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, 2003'ten bu yana devam eden Irak savaşının bittiğini ilan etti. Savaşı resmen sona erdirmek için bugün Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Panetta, başkentteki en büyük Amerikan üssünde yapılan törende, savaşı resmen bitirdi. ABD'nin Irak'taki varlığını sona erdirdiğine işaret eden törende, savaşın bitmesini temsilen Amerikan askeri bayrağı gönderden indirildi. Irak'ta savaşın başladığı 2003'ten sonra bir dönem 170 bini bulan Amerikan askeri sayısı şu anda 4000'e geriledi. Bu askerler de yıl sonuna kadar Irak'tan çekilecek. Savaşın başından bu yana Irak'ta 4500 Amerikan askeri hayatını kaybetti, 32 bin asker yaralandı. ABD'ye bu savaş 800 milyar dolardan fazlaya mal oldu.