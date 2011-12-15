T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak savaşı bitti BAĞDAT (A.A)

15 Aralık 2011 15:44

-Irak savaşı bitti BAĞDAT (A.A) - 15.12.2011 - ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, 2003'ten bu yana devam eden Irak savaşının bittiğini ilan etti. Savaşı resmen sona erdirmek için bugün Irak'ın başkenti Bağdat'a gelen Panetta, başkentteki en büyük Amerikan üssünde yapılan törende, savaşı resmen bitirdi. ABD'nin Irak'taki varlığını sona erdirdiğine işaret eden törende, savaşın bitmesini temsilen Amerikan askeri bayrağı gönderden indirildi. Irak'ta savaşın başladığı 2003'ten sonra bir dönem 170 bini bulan Amerikan askeri sayısı şu anda 4000'e geriledi. Bu askerler de yıl sonuna kadar Irak'tan çekilecek. Savaşın başından bu yana Irak'ta 4500 Amerikan askeri hayatını kaybetti, 32 bin asker yaralandı. ABD'ye bu savaş 800 milyar dolardan fazlaya mal oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24