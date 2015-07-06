Irak savaş uçakları yanlışlıkla başkent Bağdat'ı bombaladı!

Irak'ta IŞİD karşıtı koalisyonda görev alan bir savaş uçağı yanlışlıkla başkent Bağdat'ı bombaladı.

Irak’ta bir savaş uçağı ölümcül bir hataya imza attı. IŞİD karşıtı koalisyonda görevli savaş uçağı, yanlışlıkla başkent Bağdat’ın doğusunda bir bölgeyi bombaladı.

Reuters’ın haberine göre, olayda en az yedi kişi hayatını kaybederken, birçok evde hasar meydana geldi. Yerel kaynaklar ise 7 kişinin yaşamını yitirdiğini söylüyor. Irak televizyonlarına göre, IŞİD’e karşı düzenlenen operasyonda bomba Sukhoi Su-25 tipi uçaktan ayrılmadı ve uçağın üsse döndüğü esnada Bağdat’ın Ni’riya mahallesine düştü.

Yanlışlıkla yapılan bombardımanın ardından bölge sakinlerinin patlama yerine gittiği ve çok sayıda ambulansın olay yerine sevk edildiği bildirildi.