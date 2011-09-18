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Dünya

Irak Saddam'ın paralarını aldı BAĞDAT (A.A)

18 Eylül 2011 16:17

-Irak Saddam'ın paralarını aldı BAĞDAT (A.A) - 18.09.2011 - Irak hükümeti, Saddam yönetimi döneminde görev yapmış eski bir yetkilinin Fransa'daki bankalarda bulunan 116 milyon dolarını geri aldı. Iraklı yetkililer, söz konusu paranın 106 milyon dolarının Fransa'daki UBAF bankasında, 10 milyon dolarının ise değişik bankalarda açılmış hesaplarda bulunduğunu kaydetti. Yetkililer, paranın Irak Maliye Bakanlığı'na iki ay içinde iade edileceğini belirtirken, hesapların kimin adına açıldığı konusunda bilgi vermedi. Saddam Hüseyin'in Irak'taki 24 yıllık iktidarı boyunca kendisinin ve yandaşlarının hatırı sayılır bir servet edindikleri belirtiliyor.

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